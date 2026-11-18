Азербайджан и Грузия обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества.

Как сообщает Министерство энергетики, переговоры провели министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Стороны подчеркнули, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией, основанные на взаимном доверии, а также связи между руководителями двух стран вносят важный вклад в развитие стратегического партнерства.

Отмечено, что энергетика является одним из основных направлений двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили результаты совместной деятельности в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах, а также в области транзита.

Была подчеркнута роль совместных проектов в обеспечении энергетической безопасности двух стран и региона, а также вклад деятельности SOCAR в Грузии в развитие двусторонних экономических связей.

Участники встречи отметили, что значение энергетических проектов выходит за рамки двух стран и способствует расширению региональных связей. Также была выражена уверенность в том, что недавно подписанные соглашения позволят еще больше укрепить энергетическое сотрудничество.