Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Давидом Вадефулем рассказал о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в туристической, экономической и гуманитарной сферах.

Как передаёт Minval Politika, Байрамов отметил положительную динамику туристического обмена. По его словам, за первые десять месяцев текущего года число немецких туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 18% и достигло примерно 25 тысяч человек.

«В сфере туризма также была выражена заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. Мы обсудили соответствующие вопросы.

Если обратиться к статистике туристического обмена между нашими странами, то в прошлом году Азербайджан посетили около 24 тысяч туристов из Германии. В этом году также наблюдается положительная динамика. За первые десять месяцев зафиксирован рост на 18%, а число немецких туристов достигло примерно 25 тысяч человек.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества в этой и других экономических сферах была достигнута соответствующая договорённость. В частности, мы отметили целесообразность проведения в ближайшее время встречи министров, непосредственно отвечающих за эти направления.

Гуманитарная сфера также остаётся одним из ключевых направлений развития двусторонних отношений. За прошедшие годы тысячи молодых граждан Азербайджана получили образование в ведущих университетах Германии.

В этой связи хотел бы особо отметить Государственную программу обучения азербайджанских студентов за рубежом, в рамках которой многие наши студенты получили образование в Германии. Отдельного внимания заслуживает стипендиальная программа Германской службы академических обменов (DAAD), открывшая возможности для обучения большого числа азербайджанских студентов.

Немало и тех, кто учится в Германии за собственный счёт. Всё это вносит значительный вклад в развитие отношений между нашими странами.

Между университетами двух государств также налажены партнёрские связи. Учитывая опыт создания в Азербайджане совместных высших учебных заведений с европейскими странами, в частности Азербайджано-французского и Азербайджано-итальянского университетов, мы выразили заинтересованность в обсуждении проекта создания Азербайджано-германского университета и его скорейшем продвижении», — заявил министр.