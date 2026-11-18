Сербский журналист Никола Микович в колонке на AnewZ пишет, что переговоры России и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября не приблизили стороны к урегулированию: их позиции остались прежними. Единственным результатом автор называет масштабный обмен военнопленными. Во встрече участвовали представители США, в том числе союзники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, однако договориться о компромиссе им не удалось.

По словам Миковича, на переговорах обсуждались не только боевые действия, но и будущая система безопасности Европы. Автор считает проблемой то, что её параметры пока не определены, а европейские представители не участвовали непосредственно во встрече. Перед саммитом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна играть центральную роль в обсуждении будущего Украины. Москва, однако, выступает против участия европейцев за столом переговоров. Представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, как сообщалось, отдельно встретились в Абу-Даби с украинской делегацией.

Микович пишет, что Киев рассчитывает на европейскую поддержку и, по сообщениям, добивался финансирования армии численностью 800 тысяч военнослужащих на ближайшие десять лет. Украина также настаивает, что вопросы европейской безопасности следует обсуждать после замораживания боевых действий. Москва отвергает такую последовательность: российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кремль не намерен принимать предложение о прекращении огня. По оценке автора, Россия опасается, что перемирие позволит Украине укрепить вооружённые силы, а европейским странам — разместить свои войска на её территории.

Автор допускает, что в ближайшие месяцы стороны могут договориться о локальных или краткосрочных перемириях, однако считает долгосрочное прекращение огня маловероятным. Он также отмечает, что влияние Трампа на Москву и Киев ослабло после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Украина, по его мнению, продемонстрировала самостоятельность, продолжив удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на призывы американского президента остановить их.

Среди препятствий для соглашения Микович выделяет вопрос Донбасса. Украина не готова отвести войска с контролируемых ею территорий, поскольку это позволило бы Владимиру Путину объявить о достижении одной из стратегических целей. Автор упоминает неподтверждённые сообщения о возможном предложении США изменить административные границы Донецкой области, передав Славянск и Краматорск Харьковской области. Такой шаг, как утверждалось в этих сообщениях, позволил бы Москве заявить о полном контроле над Донбассом.

В заключение Микович пишет, что конфликт связан с более широкими опасениями сторон: Киев опасается нового российского наступления, а Москва — того, что Украина может использоваться Западом против России. Поэтому обсуждение войны, по мнению автора, неизбежно затрагивает будущую систему безопасности Европы, устройство которой пока остаётся неопределённым.