Российско-китайские отношения сохраняют стабильность и способны выдержать любые международные потрясения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

«Под нашим с вами твёрдым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижными, как корабль при любых невзгодах и бурях», — сказал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, сотрудничество Москвы и Пекина способствует укреплению стабильности и предсказуемости в условиях международной нестабильности. Он также призвал расширять практическое взаимодействие и последовательно раскрывать потенциал двусторонних отношений.

В свою очередь, Владимир Путин выразил радость по поводу встречи с китайским лидером, назвав его дорогим другом.