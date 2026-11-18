Гражданин Пакистана Асиф Мерчант приговорён в США к 27,5 года лишения свободы за попытку организовать заказное убийство президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Минюст США.

По версии обвинения, 48-летний Мерчант действовал от имени Корпуса стражей исламской революции Ирана. Помимо Трампа, его предполагаемыми целями были бывший президент США Джо Байден и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Мерчант был задержан в 2026 году после передачи аванса предполагаемым киллерам, которые на самом деле оказались агентами ФБР под прикрытием.