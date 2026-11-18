В Баку проходит совместная пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

Как заявил Джейхун Байрамов, объём товарооборота между Азербайджаном и Германией составляет около 950 млн евро, а объём инвестиций Азербайджана в германскую экономику достиг 670 млн долларов.

По словам главы МИД Азербайджана, значительная часть азербайджанских инвестиций направляется в ненефтяной сектор. Кроме того, Государственный нефтяной фонд Азербайджана инвестирует в немецкие компании и экономику Германии. Общий объём инвестиций фонда составляет около 8 млрд долларов.

Байрамов также сообщил о планах по дальнейшему укреплению экономических связей двух стран. В частности, в рамках состоявшегося в этом году визита был подписан документ о создании Азербайджано-германского делового совета. Ожидается, что в ближайшее время начнутся его заседания.

Отдельное внимание глава азербайджанского внешнеполитического ведомства уделил энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что одним из новых направлений взаимодействия стало начало поставок азербайджанского газа в Германию. В настоящее время Азербайджан осуществляет поставки газа в 16 стран, включая государства — члены Европейского союза. По его словам, сотрудничество SOCAR с партнёрами в этой сфере продолжает развиваться.

Кроме того, Байрамов выделил проект прокладки электрического кабеля по дну Чёрного моря, который должен соединить Каспийский и Черноморский регионы. Проект пользуется поддержкой Европейского союза. По словам министра, в перспективе могут быть рассмотрены возможности участия Германии в его реализации и получения ею соответствующих преимуществ.

Глава МИД Азербайджана также подчеркнул стратегическое значение Среднего коридора и транзитно-логистического потенциала страны, обеспечивающего транспортную связанность Европы, Центральной Азии и других крупных экономических центров.