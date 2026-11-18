Большинство депутатов польского Сейма проголосовали против объявления вотума недоверия правительству премьер-министра Дональда Туска.

По данным телеканала TVP INFO, инициативу поддержали 200 парламентариев, против выступили 242 депутата.

Голосование было инициировано бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким, возглавляющим партию «Развитие плюс». Он обвинил действующее правительство в конфликте вокруг Конституционного суда, росте безработицы, бюджетного дефицита и высоких цен на электроэнергию.

Инициативу поддержали депутаты оппозиционных партий «Право и справедливость» и «Конфедерация». Против выступили представители правящей «Гражданской коалиции».

Правительство Дональда Туска находится у власти с декабря 2023 года.