В Давосе в среду состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Швейцарии Уэли Маурера, сообщает пресс-служба главы государства.
В Давосе в среду состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Швейцарии Уэли Маурера, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/01/23 17:16
Раздел: Азербайджан
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