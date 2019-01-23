Австрийские ученые опровергли теорию о том, что помощника Гитлера Рудольфа Гесса подменили двойником в тюрьме. Статью с результатами исследования 11 января опубликовали в научном журнале Forensic Science International: Genetics. На эту работу обратила внимание 22 января британская газета Guardian, пишет RTVI.

Ученые из Университета Зальцбурга сравнили ДНК заключенного №7 из тюрьмы Шпандау в Берлине с образцами ДНК ныне живущего родственника Рудольфа Гесса. Результаты исследования показали, что между ними есть родство, а значит заключенным на самом деле был Гесс. Ученым, которые проводили экспертизу, не говорили, с чьим генетическим материалом они работают.

Останков Гесса не сохранилось. Его сначала похоронили на кладбище в Вунзиделе, но местные неонацисты стали ежегодно устраивать акции на его могиле в день смерти Гесса 17 августа. Поэтому в 2011 году власти приняли решение эксгумировать труп нацистского преступника, кремировать его и развеять прах над морем.

Гесс был помощником и заместителем Адольфа Гитлера в НСДАП. Он входил в ближайшее окружение фюрера с начала 1920-х годов. В начале Второй мировой войны Гесс в одиночку полетел в Великобританию, чтобы убедить ее заключить мир. Там его арестовали и до конца войны он находился в плену.

На Нюрнбергском процессе Международным военный трибунал признал Гесса виновным в преступлениях против человечества и приговорил к пожизненному заключению. Сначала он был одним из семи заключенных, затем остался один. В 1987 году Гесс покончил с собой, повесившись на электрокабеле. До конца жизни он оставался сторонником национал-социализма. После смерти неонацисты стали считать его мучеником и провозгласили его идеалом борца за чистоту белой расы.

После смерти Гесса появились конспирологические теории о том, что в тюрьме его подменили двойником. Большая часть документов, связанных с заключением помощника Гитлера, до 2017 года оставалась секретной. Одним из главных сторонников теории заговора был его тюремный врач. Как уточняет BBC, его подозрения основывались на том, что заключенный до 1969 года отказывался встречаться с семьей, а также имел некоторые физические различия с Рудольфом Гессом.

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