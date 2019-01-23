Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал пересмотреть дипломатические отношения с США после обращения американского вице-президента Майка Пенса к гражданам Боливарианской Республики. Об этом сообщает Reuters.

Мадуро, выступая на пресс-конференции, указал, что о новых мерах будет объявлено в ближайшее время. «Никогда ранее высокопоставленный чиновник не говорил, что оппозиция должна свергнуть правительство», — сказал он.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в свою очередь обвинила Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны и посоветовала заботиться о своих гражданах. По ее словам, США следует разбираться со своими проблемами в области безопасности, со здравоохранением, расизмом и бедностью.

Пенс выложил обращение к венесуэльцам на своей странице в Twitter 22 января. В нем он высказался в поддержку протестующих против Мадуро, а также лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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