В Индии туристы стали свидетелями жуткой смерти мужчины. Его растерзали львы в парке дикой природы. Об этом сообщает Daily Star.

Трагический случай произошел в сафари-парке в Пенджабе. Туристы, находящиеся в парке на машине, увидели, как мужчина спрыгивает с 7,5-метрового забора ко львам. Хищники сразу напали на несчастного, утащив его за шею вглубь территории. Жуткий инцидент попал на видео.

Очевидцы пытались отпугнуть львов сигналами машины, но хищники не реагировали. Когда охрана парка добралась ко львам и сумела их оттащить от мужчины, он уже был мертв.

Почему погибший взобрался на забор и бросился ко львам, пока не сообщается.

Minval.az