В разных городах Венесуэлы в ночь на 23 января начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал El Nacional.

Отмечается, что в Каракасе произошли стычки между военными и демонстрантами. В ряде районов столицы Венесуэлы строятся баррикады и слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро.

Сообщается о применении слезоточивого газа и первых жертвах противостояний. По информации местного журналиста Романа Камачо, погибли два человека.

Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Вице-президент США Майк Пенс записал видеообращение к венесуэльцам, в котором заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований претендовать на должность.

В своем обращении Пенс заявил, что США поддерживают решение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо утвердить конституционные полномочия этого органа, объявить Мадуро узурпатором и призвать к созданию переходного правительства.

«Мы с вами. Мы поддерживаем вас, и мы будем продолжать поддерживать вас, пока не будет восстановлена демократия, а вы не вернете себе свободу», — заявил Пенс.

Minval.az