Президент Федерации борьбы Грузии Тамаз Гегешидзе задержан по обвинению в избиении спортсмена, сообщает пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники полиции после допроса во вторник задержали президента Федерации борьбы Грузии Тамаза Гегешидзе. Ему предъявлено обвинение по статье насилие», — говорится в сообщении.

«Следствием установлено, что 11 января 2019 года во время проходящего турнира по греко-римской борьбе в тбилисском Дворце спорта Тамаз Гегешидзе публично нанес физическое оскорбление участнику турнира, чемпиону Европы по греко-римской борьбе капитану сборной Зурабу Датунашвили», — отметили в МВД.

Следствие по данному делу было начато после показа телекомпанией «Рустави 2» на прошлой неделе кадров, на которых видно как Т.Гегешидзе наносит тупым предметом два удара в голову З.Датунашвили, после чего десятки людей разнимают президента федерации и окровавленного спортсмена в борцовских трусах.

В беседе с журналистами З.Датунашвили не стал говорить о причинах стычки с Т.Гегешидзе, заявив, что у него был конфликт с ним еще с лета 2018 года.

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