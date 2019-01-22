Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар-2019», вручение которого состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Список опубликован на сайте премии, пишет RTVI.
На награду в категории «Лучший фильм» номинированы:
«Черный клановец»
«Зеленая книга»
«Рома»
«Звезда родилась»
«Черная пантера»
«Фаворитка»
«Богемская рапсодия»
«Власть»
Лучшим режиссером может стать:
Альфонсо Куарон («Рома»)
Спайк Ли («Черный клановец»)
Адам Маккей («Власть»)
Павел Павликовский («Холодная война»)
Йоргос Лантимос («Фаворитка»)
В номинации «Лучший актер» представлены:
Кристиан Бейл («Власть»)
Брэдли Купер («Звезда родилась»)
Рами Малек («Богемская рапсодия»)
Уиллем Дэфо («Ван Гог. На пороге вечности»)
Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)
В категорию «Лучшая актриса» в этом году попали:
Оливия Колман («Фаворитка»)
Гленн Клоуз («Жена»)
Леди Гага («Звезда родилась»)
Ялица Апарисио («Рома»)
Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)
За победу в номинации «Лучший актер второго плана» в этом году поборются:
Махершала Али («Зеленая книга»)
Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»)
Сэм Эллиот («Звезда родилась»)
Адам Драйвер («Черный кланвец»)
Сэм Рокуэлл («Власть»)
Лучшей актрисой второго плана может стать:
Эми Адамс («Власть»)
Эмма Стоун («Фаворитка»)
Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
Марина Де Тавира («Рома»)
Регина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Лучшим фильмом на иностранном языке может стать:
«Холодная война»
«Рома»
«Магазинные воришки»
«Работа без авторства»
«Капернаум»
В категории «Лучший мультфильм» в этом году представлены:
«Человек-паук: через вселенные»
«Остров собак»
«Суперсемейка 2»
«Мирай из будущего»
«Ральф против интернета»
Остальных номинантов можно посмотреть на сайте премии. В этом году церемония отказалась от ведущего «Оскара» после скандала с актером Кевином Хартом.