В рамках обновления инфраструктуры ЗАО «Азербайджанские железные дороги» началась прокладка оптоволоконных линий вдоль защитной полосы железных дорог, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службы ЗАО.

Строительство новых магистральных оптических линий будет способствовать формированию новой устойчивой инфраструктуры, обеспечению и развитию в перспективе цифровых услуг, предоставлению передовых телекоммуникационных услуг на станциях, в также усилению существующей магистральной инфраструктуры страны.

Прокладка оптических линий реализуется в рамках другого проекта по превращению ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в транспортный хаб страны.

Реализация первой фазы строительства и сдачи в эксплуатацию новых линий оптических кабелей предусматривается в текущем году.

Для реализации этого проекта ЗАО сотрудничает с компанией «AzerTelecom» в рамках своего проекта «Azerbaijan Digital Hub».

Реализация проекта также придаст импульс развитию телекоммуникационного сектора страны, формированию устойчивой широкополосной кабельной связи с Россией, Грузией, Турцией и Ираном, что, наряду с транспортным и энергетическим коридором, создаст условия для превращения Азербайджана в кратчайшей перспективе в Региональный цифровой центр.

Minval.az