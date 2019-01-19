Визит президента Зимбабве в Азербайджан создаст условия для укрепления партнерства.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в субботу на встрече с находящимся с визитом в Баку президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва.

«Мы рассмотрим вопросы, связанные с возможностями расширения наших торговых отношений, а также взаимодействия в политической сфере», — подчеркнул И.Алиев.

В свою очередь, Э.Мнангагва выразил надежду на налаживание взаимовыгодных политических связей между Баку и Хараре.

«В частности, мы хотим поощрять экономическое сотрудничество между нашими странами, а также изучить другие области сотрудничества, в том числе в торговой сфере», — сказал глава Зимбабве.

Minval.az