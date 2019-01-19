Принятие Европарламентом резолюции по Мехману Гусейнову для Новости- Азербайджан прокомментировал депутат Айдын Мирзазаде:

«Это попытка давления на Азербайджан. Определенным кругам в Европе не дает покоя независимая внутренняя и внешняя политика Азербайджана, поэтому время от времени они создают искусственную проблему и стараются политически шантажировать Азербайджан. Ни один из голосующих в Европарламенте, скорее всего, не был в Азербайджане, и вообще впервые слышит имя Мехмана Гусейнова», — считает он.

Депутат отмечает, что европарламентарии, не пытаясь разобраться и задуматься о правомочности Европарламента принимать резолюции, допускающие вмешательство во внутренние дела Азербайджана, голосуют за ее принятие.

«Европарламент не имеет права принимать решения, требующие от независимого государства отпускать того или иного заключенного. Европарламент не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны, не входящей в Евросоюз. Думаю, что это очередная политическая провокация, и этим Азербайджан не запугать», — сказал Айдын Мирзазаде, подчеркнув при этом, что и Мехман Гусейнов, и другие заключенные всегда находятся под юридической защитой азербайджанского государства и их интересы защищается со стороны Азербайджана.

Minval.az