В принятой накануне Европарламентом резолюции по Азербайджану предпринимается попытка бросить тень на серьезные успехи Азербайджана, достигнутые в сферах демократии, прав человека, строительства правового государства, считает председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по религиозным структурам и общественным объединениям, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

«В то время, когда в стране под руководством Президента Ильхама Алиева с высокой эффективностью действуют все институты гражданского общества, опирающиеся на верховенство закона, принятие подобного типа не опирающихся на какие-либо факты резолюций, безусловно, говорит о грязных намерениях некоторых кругов, представленных в структуре, принявшей эту резолюцию», — сказал Trend Новрузов.

Как отметил Новрузов, видимо, некоторые голосовавшие депутаты Европарламента либо не знакомы с реальной ситуацией в Азербайджане, либо же, как отметил Президент Ильхам Алиев, стали жертвами «коньячной дипломатии» армян.

Новрузов напомнил, что в столкнувшейся с миграционным кризисом Европе десятки тысяч мигрантов подверглись неподобающим унижениям, гонениям и дискриминации, в том числе исламофобия достигла самого высокого, и даже порой государственного уровня. «Также во время акций протеста «желтых жилетов» во Франции в отношении мирных демонстрантов применялась сила, наблюдались неадекватные действия полиции, массовые аресты, и ко всему этому было приковано внимание всех мировых СМИ», — сказал Новрузов, добавив, что у тех кругов, в чьих странах все это происходит, нет ни морального, ни иного права предъявлять Азербайджану какие-либо требования.

Он подчеркнул, что ни одна структура или же страна не вправе говорить с Азербайджаном на языке требований и угроз.

Новрузов добавил, что единство власти и народа в Азербайджане является нерушимым, и это всегда будет основой для достойного ответа всем антиазербайджанским кругам.

«Азербайджан выбрал путь взаимовыгодного диалога со всеми международными организациями, и верит в эффективность лишь этого пути», — сказал он.

Minval.az