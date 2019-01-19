Компания Tesla сообщила о намерении сократить 7% своего персонала.

Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что соответствующее заявление было разослано всем сотрудникам компании за подписью её главы Илона Маска.

Как указывается в обращении, прошедший год стал самым сложным в истории фирмы.

«К сожалению, у нас нет иного выбора, кроме как сократить численность персонала, работающего полный рабочий день, примерно на 7%», — указывается в сообщении.

Увольнения также затронут временных сотрудников и свою работу смогут сохранить лишь критически важные для компании работники.

Minval.az