Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался относительно амбиций ирландца Конора Макгрегора относительно чемпионского пояса. Его слова приводит MMA Junkie.

«Конор постоянно с нами на связи. Он горит идеей вернуться в UFC и вновь стать чемпионом», — отметил Уайт. Он также не обошел вниманием и тот факт, что действующий чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не считает, что Макгрегору стоит давать матч-реванш. «Конор готов с любым биться…. Даже если он не получит немедленного реванша, он выйдет в октагон с любым», — заключил Уайт.

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