Россия в декабре 2018 года провела успешное испытание противоспутниковой системы PL-19 Nudol. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным докладом американской разведки.

По словам собеседников телеканала, прошедшее 23 декабря испытание противоспутниковой системы стало седьмым. Как отмечается, в 2018 году PL-19 Nudol была испытана дважды. Источники рассказали, что ракета преодолела три тысячи километров за 17 минут и успешно достигла цели.

Второй собеседник сообщил, что ракеты планируется использовать против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

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