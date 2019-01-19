Президент США Дональд Трамп собирает пожертвования для того, чтобы разослать кирпичи лидерам демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру, отказавшимся финансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщается на официальном сайте Трампа, передаёт RT.

«Президент Трамп выступил с блестящей идеей, как добиться, чтобы у Чака и Нэнси не было другого выбора, кроме как послушаться американского народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью кампании является отправка 100 тысяч кирпичей в офисы демократов «для того, чтобы доказать, что идея стены работает».

Участникам кампании предлагают оплатить около $20 за один кирпич и выбрать, кому они хотят его отправить, — Пелоси или Шумеру.

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