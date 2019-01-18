Редакция ереванского «Голоса Армении» публикует письмо отца солдата, возмущенного фотографией сына премьер-министра Никола Пашиняна, который прибыл в отпуск из службы в оккупированном азербайджанском Карабахе.

«Минвал» публикует письмо без сокращений и изменений:

«Фотография сына премьер-министра, который прибыл в отпуск из армии, произвела на меня тягостное впечатление. Всем известно, что наши жены стареют, когда сыновья уходят в армию. Поднимают голову все болячки, по ночам мамы и бабушки плачут в подушку, каждый час ждут весточки, изводят себя мыслями, не мерзнет ли сын, сыт ли он, здоров ли? Немногие семьи могут позволить себе регулярно навещать детей в воинских частях и посылать им деньги. Чтобы купить сотовый телефон для нашего сына-призывника, мы взяли в долг у соседей. А когда в сетях появилась фотография сына премьера, то я подумал: почему эта семья постоянно выставляет напоказ свои семейные радости? Сначала показала, как празднует день рождения старшей дочери, потом появилось изображение новогоднего торжества, потом сын приехал в отпуск.

Пашинян и его жена постоянно показывают нам, простым смертным, как они счастливы, какие у них довольные и обеспеченные дети. Создается впечатление, что в Армении не премьер, а звезда шоу-бизнеса, которая все время стремится выставить напоказ свои прелести. Премьер рассказывает, какую одежду он носит, кто подарил ему галстук и проч. Мы уже все поняли, что Пашинян очень счастлив на посту премьера, а его жена возит подарки из Парижа, но стоит ли так явно демонстрировать собственное благополучие тем, у кого нет денег даже на покупку хлеба насущного! О масле и мясе мы уже давно забыли, денег хватает только на пачку чая и «Геркулес». Хочу сказать Пашиняну, что так себя вести нескромно и некрасиво. У всех простых смертных дети служат в армии, неприлично этим гордиться и при каждом удобном случае говорить о том, что «мой сын служит в армии, хотя я премьер-министр». Ваш сын ничем не лучше других сыновей, и, кстати, многие по сей день сомневаются в том, что его отправляют на позиции.

Нескромно выставлять напоказ семейные праздники или поедание хаша, большинство тех, кто наблюдает за этим, не могут себе позволить подобную роскошь. Пашинян все время повторяет, что народ счастлив. Это не так. Народ в постоянном поиске работы и хлеба насущного, счастлив Пашинян, который пообещал нам горы и вывел на улицу. Сегодня счастлив только он, его семья, его племянник, которого он сделал депутатом, и брат его жены, который тоже получил мандат.

За 8 месяцев Пашинян ничего для народа не сделал, многие за это время лишились работы, хлеб, масло и мясо подорожали, преступность выросла, каждый день слышим, что кого-то обокрали, обокрали даже квартиру замначальника полиции. А депутаты, вместо того чтобы обсуждать вопросы о том, как сделать жизнь народа легче, занимаются тем, что ругают друг друга. За 8 месяцев жизнь народа стала только хуже, а потому Пашиняну нечем гордиться. В отличие от него и его министров, я служил в армии, мои сыновья служили, младший и сегодня служит, но мы никогда не выставляли это напоказ.

Власть должна быть скромнее. Пашинян должен перестать говорить о том, какой он хороший и как его любит народ. Народ хочет, чтобы власть думала о простых людях, а не дразнила их показухой: вот, мол, какие мы счастливые и довольные. Нескромно, некрасиво, неужели эти люди так оторваны от реальности, что не понимают этого?

Не буду называть своей фамилии, потому что боюсь, что после моего письма на моих родных будет оказано давление, а моего сына не отпустят в отпуск. Поэтому подпишусь: «Отец солдата»».

Minval.az