Представители Конгресса азербайджанцев Швеции 16 и 17 января провели официальные встречи с представителями крупных политических партий Швеции и шведскими парламентариями, а также с представителями правительства в связи с 29-й годовщиной трагических событий 20 января.

Шведские парламентарии и представители правительственной канцелярии отметили, что политические структуры страны можно сказать никак не осведомлены о трагедии 20 января и преступлениях советской армии против гражданского населения Баку.

Встречи такого уровня необходимы для распространения фактов о трагических событиях в современной истории Азербайджана, отметили представители канцелярии правительства.

Minval.az