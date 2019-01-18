Опубликована видеозапись задержания в московском аэропорту Шереметьево депортированной из Таиланда Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. На записи показано, как Рыбку пытаются усадить в кресло-каталку, а она говорит, что «не хочет никуда ехать», пишет «Медуза».

Вашукевич — гражданка Белоруссии. Предполагалось, что после депортации из Таиланда в Москву далее ее отправят в Минск. В посольстве Белоруссии в России утром 18 января заявили «Интерфаксу», что «изучают ситуацию» с задержанием Вашукевич.

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) были в феврале 2018 года задержаны в Таиланде за проведение секс-тренингов для туристов. 15 января стало известно, что Рыбка и Лесли, а также другие фигуранты дела, признали вину в предоставлении секс-услуг, приговорены к условному сроку и будут депортированы.

Вечером 17 января Лесли, Рыбка, а также двое их спутников, были задержаны в Шереметьево в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией.

Minval.az