Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в пользу Трампа в 2014-2015 годах. Об этом он написал в своем Twitter в ответ на статью The Wall Street Journal, в которой говорится, что Коэн заплатил минимум 12 тысяч долларов за фальсификацию опросов.

«В 2014 году Коэн заплатил за фальсификацию опроса о бизнес-лидеров. В 2015 – о кандидатах в президенты от республиканцев. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения», – говорится в материале.

По данным издания, Коэн сначала обещал заплатить программисту 50 тысяч долларов.

Экс-адвокат главы Белого дома написал, что действовал по указанию Трампа и выразил сожаление за свою преданность человеку, который «не заслуживала доверия».

Трамп информацию газеты The Wall Street Journal пока не комментировал.

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