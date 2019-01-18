Евродепутаты призвали в четверг, 17 января, Азербайджан отпустить на свободу блогера Мехмана Гусейнова. Об этом сообщает Minval.az по итогам принятой резолюции, за которую проголосовали 533 депутата, 28 высказались против.

В Страсбурге евродепутаты обсудили ситуацию вокруг прав человека в Азербайджане, в частности, дело заключенного блогера Мехмана Гусейнова, который отбывает двухлетний срок.

В ходе заседания в Европарламенте депутаты приняли резолюцию, в которой «потребовали немедленно освободить политических заключенных, журналистов и активистов». Особое внимание парламентарии обратили на дело Мехмана Гусейнова, призвав прекратить против него уголовное преследование.

Minval.az