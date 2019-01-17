Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.

“Ну привет, Киев!)))”, — написала она, опубликовав в Instagram Storiesвидеозапись с Европейской площади.

По ее словам, ей поступают многочисленные звонки от журналистов после того, как стало известно, что она приехала в украинскую столицу. Она уточнила, что приехала к подруге.

«То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?» — задалась вопросом Собчак.

Она добавила, что в городе у нее много гостеприимных друзей.

Minval.az