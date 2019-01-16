В Германии впервые в истории в парламенте будет работать трансгендер. Маркус Гансерер стал депутатом баварского ландтага от партии «Зеленых» еще в 2013 году, будучи мужчиной.

Однако несколько недель назад, после начала своего второго срока, Гансерер внезапно заявил, что в нем живёт женская сущность, передает «Россия 24».

Теперь уже не Маркус, а Тесса Гансерер призывает немецкое правительство на законодательном уровне упростить процедуру смены пола (сейчас в ФРГ для этого необходимо согласие двух врачей).

В декабре 2018-го Бундестаг одобрил законопроект, разрешающий указывать третий пол в книгах записи актов гражданского состояния.

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