В одном из крупнейших холдингов Азербайджана – «Azərsun Holding» начались массовые сокращения.

По информации сайта unikal.org, исполнение ряда проектов холдинга прекращено, в связи с чем уволено около 100 работников.

Глава департамента по связям с общественностью и поддержке развитию бизнеса Афиг Сафаров подтвердил, что исполнение ряда проектов прекращено, в связи с чем произошло массовое сокращение работников:

«В связи с внедрением на производственных предприятиях современного оборудования и автоматизацией процесса, были уволены некоторые работники. Число уволенных работников составляет менее 100 человек».

Minval.az