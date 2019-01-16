Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал текущие переговоры с Японией по вопросу о мирном договоре попыткой Токио выторговать чужую землю. Об этом партийный лидер заявил в интервью «Ленте.ру».

Он напомнил, что Япония была в Тройственном пакте вместе с фашистской Германией, много раз нападала на Россию, «и ни разу нога русского солдата не ступала на японскую землю по своей воле, а они всегда мечтали до Урала захватить русские земли». Жириновский выразил надежду, что «ни одного метра русской территории они никогда не получат». «По крайней мере, мы в ЛДПР против этого», — подчеркнул политик.

«Чего японцы уперлись в Курильские острова? Сахалин, Камчатка, Хабаровск, Магадан, Сибирь — полно неосвоенных территорий, работайте, где хотите, стройте фабрики, выращивайте сельхозпродукцию. Флаг будет русский, а вы работайте спокойно, если вам не хватает своего жизненного пространства. Границы в современном мире не играют былой роли», — считает он.

22 января в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о заключении мирного договора. Япония требует от России передать ей Южные Курильские острова.

Minval.az