Зимбабве рассчитывает на финансовую помощь России, заявил президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва, которого цитирует РИА Новости.

«Да, мы намерены обсудить этот вопрос и посмотреть, возможно ли это сделать», — сказал Мнангагва.

Конкретную сумму возможных кредитов он уточнять не стал, отметив, что хотел бы сотрудничать с российским бизнесом на взаимовыгодных условиях. «Но в принципиальном плане мы хотим экономической консолидации наших отношений с Россией», — подчеркнул лидер африканской страны.

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