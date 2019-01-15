Генерал-майор Авив Кохави вступил в должность начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Гади Айзенкота. Об этом сообщила газета Times of Israel.

54-летний Кохави принял новые полномочия на церемонии, которая прошла в центре Тель-Авива на военной базе «Кирия».

«ЦАХАЛ — мой второй дом <…> Я обещаю посвятить всю свою энергию <…> укреплению нашей оборонительной стены, подготовке к нынешним и будущим угрозам, росту наших возможностей и созданию армии, которая будет смертоносной, эффективной и современной», — заявил Кохави на церемонии.

Кохави стал первым начальником Генштаба ЦАХАЛ, который не принимал участия в войнах с врагами Израиля. Он поступил на службу в 1982 году и ему пришлось иметь дело с боевиками ХАМАС и «Хезболлы», которые использовали партизанскую тактику. Ему удалось поменять «правила игры» таким образом, чтобы Армия обороны Израиля получила преимущество.

До вступления в новую должность Кохави с 2014 года командовал Северным военным округом Израиля, а раньше возглавлял Управление разведки ЦАХАЛ.

Кохави должен был вступить в должность 1 января 2019 года, но Нетаньяху попросил Айзенкота остаться на посту, пока не закончится операция «Северный щит» на границе с Ливаном.

Айзенкот возглавлял Генштаб ЦАХАЛ с 2015 года, а до этого два года был заместителем его начальника.

Minval.az