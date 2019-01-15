Задержаны лица, причастные к убийству молодого человека, совершенному среди бела дня в центре Баку. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

В пятницу, 11 января в четыре часа дня возле станции метро «Низами» был убит молодой человек приблизительно 22-26 лет. Ему были нанесены два проникающих ранения в области груди и спины.

Убитым оказался житель Саатлинского района, 23-летний Эмин Шамиев. Между тем, сотрудники Управления полиции Ширвана, Ясамальского района и отдела полиции на метрополитене в результате проведенных совместных мероприятий задержали жителей Ширвана — ранее судимых 25-летнего Алиева Вели Эльман оглу и 29-летнего Наджафова Физули Эльсавар оглу.

Первый отбыл тюремный срок за грабеж и попытку нанесения тяжкого телесного повреждения, а второй — за мошенничество и пытки, оскорбление, совершенные в отношении военнослужащего. Кроме того, при обыске у пойманных обнаружено 190 граммов героина.

Задержанные переданы в следственный орган Ясамальского района для расследования обстоятельств убийства Эмина Шамиева.

Minval.az