Глава генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммед Хусейн Багери совершит 16-17 января визит в Азербайджан по приглашению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. В рамках пребывания М.Багери в Азербайджане будет подписан меморандум о взаимопонимании в военно-оборонной сфере, говорится в сообщении посольства Ирана в Баку.

В рамках визита, глава иранского генштаба встретится с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента.

Сообщается, что в ходе встреч будут обсуждены вопросы сотрудничества между Баку и Тегераном, проведен обмен мнениями по пограничному сотрудничеству, борьбе с терроризмом и региональные вопросам.

Minval.az