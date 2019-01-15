Президент РФ Владимир Путин получает свою зарплату и военную пенсию на карточку банка «Россия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», — сказал он.

Уточнить размер президентской пенсии представитель Кремля затруднился. Он добавил, что наличными Путин пользуется не чаще двух раз в год, когда на горнолыжном курорте заходит в кафе.

Minval.az