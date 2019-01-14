Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в Москву, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Двухдневный визит главы государства в Россию проходит на фоне акций протеста в Зимбабве из-за резкого роста цен на топливо.

О повышении стоимости топлива в конце прошлой недели объявил сам Мнангагва. Рост составил 200 процентов и уже 13 января цена литра бензина достигла 3,31 доллара США, дизельного топлива — 3,11 доллара. В тот же день президент покинул страну для длительного зарубежного турне: он посетит Россию, Белоруссию, Казахстан и Азербайджан, а завершит поездку участием во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет Ленту.ру.

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