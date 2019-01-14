Государственный секретарь США Майл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились о выполнении достигнутых в Швеции мирных соглашений по Йемену. Об этом сообщило посольство США в Эр-Рияде на своей странице в Twitter в понедельник, 14 января.

«Помпео и наследный принц договорились о необходимости соблюдать заключенное в Швеции мирное соглашение, продолжать усилия по снижению эскалации в Йемене, а также о необходимости всеобъемлющего политического решения йеменского кризиса», – говорится в сообщении.

По информации посольства, Помпео поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку политического процесса в Йемене под эгидой ООН.

Госсекретарь приехал в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером из Катара в рамках своего недельного турне по арабским странам.

Minval.az