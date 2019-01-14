Анкара не боится давления, а экономические угрозы США ни к чему не приведут. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном в Анкаре, комментируя последнее заявление президента США Дональда Трампа по Сирии, сообщает «Анадолу».

По его мнению, стратегическим партнерам не пристало выступать в соцсетях с взаимными нападками.

Министр напомнил, что инициатива президента США о создании 30-километровой зоны безопасности у границ Турции была озвучена на фоне решимости Анкары к борьбе с террористами в Сирии.

Анкара не против подобного шага, отметил Чавушоглу.

Глава МИД считает, что на президента США оказывают серьезное давление.

«Силовые структуры США давят на главу Белого дома, добиваясь от Дональда Трампа отказа от вывода американских войск из Сирии», — считает Чавушоглу.

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