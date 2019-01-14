В Армении началось первое заседание новоизбранного Национального собрания, сформированного после внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

Заседание по сложившейся традиции открыл старейший депутат, которым на этот раз оказался 74-летний руководитель курдской общины Армении Князь Гасанов.

Выступивший с приветственной речью президент Армении Армен Саркисян отметил, что успех деятельности депутатов будет зависеть от поддержки граждан. Армен Саркисян напомнил о главных принципах конституции страны — суверенитете, социальном государстве, независимости, которые должны соблюдаться.

Minval.az