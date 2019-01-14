Президент Армении Армен Саркисян и президент Молдавии Игорь Додонпосетили за прошлый год Россию с рабочими визитами по 7 раз каждый. К таким подсчетам пришли эксперты, выступающие 13 января в эфире государственной радиостанции «Вести FM» в программе «Бывшие».

Несмотря на то, что полномочия указанных политиков сильно ограничены в своих странах действующими конституциями, роль проводимой ими «челночной дипломатии» остается важной. Директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов также напомнил, что молдавский президент Додон за прошлый год пять раз временно лишался полномочий, а, по слухам в соцсетях, у сына армянского президента есть некий «бизнес в России». «Говорят, что у его (Армена Саркисяна) сына какой-то бизнес здесь в России, но это не важно. Семь визитов на фоне всей этой смуты, которая там происходила, — это много», — сказал Мартынов.

В беседе с корреспондентом EADaily Алексей Мартынов сообщил, что никакой точной информации об итогах поездок Саркисяна в Москву в СМИ так и не появилось. «По моим данным, он проводил встречи на уровне замминистра иностранных дел, и в том числе речь шла о крайне болезненном процессе урегулирования карабахского конфликта. Саркисян в целом демонстрирует конструктивный подход к проблеме, однако надо понимать, что он практически ничего не решает там — в Ереване. Как и Додон в Кишиневе», — сказал эксперт.

По данным источников EADaily, сын президента Армении Армена Саркисяна Вардан Саркисян входит в состав директоров компании «МАРР РУССИЯ», занятой в поставках продуктов для рынка общественного питания. «Сегодня МАРР не просто дистрибьютор, но и крупнейший производитель, и поставщик мясных полуфабрикатов для ресторанов», — говорится на сайте компании. Компания МАРР регулярно участвует в благотворительных мероприятиях «Благотворительного фонда Рональда Макдональда», «Посольства Италии в России», а также в «организации продуктовых наборов для ветеранов ВОВ и пенсионеров». Компания расширяется и имеет свои филиалы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Самаре.

Minval.az