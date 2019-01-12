В США побит рекорд по частичной остановке работы американских государственных органов (шатдаун). Об этом пишет агентство Associated Press.

12 января начался 22 день частичной остановки работы американского правительства. Предыдущий рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне. Тогда шатдаун продолжался 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.

Это уже третья частичная остановка работы правительства при президенте Дональде Трампе. Первый шатдаун продолжался три дня — с 20 по 22 января 2018 года, а второй продлился меньше суток — 9 февраля 2018 года.

11 января Конгресс США проголосовал за выплату госслужащим компенсации, когда финансирование возобновится.

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