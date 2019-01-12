Космическая компания Илона Маска SpaceX уволит 10% сотрудников. В организации работают около шести тысяч человек; таким образом, сокращения затронут около шестисот сотрудников, сообщает Reuters.

В компании объяснили решение необходимостью «быть скромнее», чтобы продолжать обслуживать клиентов, а также «преуспеть в создании межпланетных кораблей и глобального спутникового интернета».

Другая компания Илона Маска, производитель электромобилей Tesla, в июне объявила о сокращении 9% сотрудников для сокращения расходов.

Minval.az