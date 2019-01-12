Сторонами карабахского конфликта являются только Азербайджан и Армения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Новое руководство Армении, на первом этапе, пыталось избежать переговоров. Звучали заявления о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенным нагорно-карабахским образованием», — заявил президент, добавив, что Баку отверг эти попытки Еревана.

По его словам, посредники урегулирования конфликта также не могли поддержать подобный подход новых властей Армении, в результате чего переговорный процесс был восстановлен.

«В итоге, переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Только этот формат приемлем для переговорного процесса»,- подчеркнул президент Азербайджана.

И.Алиев подчеркнул, что у Армении, «в сложившейся тяжелой кризисной ситуации, один выход – это нормализация отношений с Азербайджаном».

«Мы к этому готовы. Но для достижения этого, конечно, есть одно условие – вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных земель»,- отметил глава государства.

Minval.az