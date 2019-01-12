Адвокат Шахла Гумбатова выразила удивление содержанием обращения, распространенного от имени блогера Мехмана Гусейнова.

«10 января я встретились с Мехманом в Бакинском СИЗО-1, однако не обсуждали опубликованное агентством «Report» обращения», — сказала она агентству Turan.

По ее словам, накануне Гусейнов говорил ей совершенно противоположное. «Он сказал, что не будет принимать пищу, и будет только пить молоко, соки до 2 марта — до завершения срока ареста», — сказала адвокат.

После этой встречи к блогеру никто не ходил.»Поэтому, для меня загадка с кем Мехман Гусейнов мог отправить это письмо», — сказала Ш.Гумбатова.

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