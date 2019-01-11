Азербайджанская община Нагорного Карабаха ожидает в 2019 году урегулирования конфликта и возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, заявил председатель правления общины Турал Ганджалиев.

«Ожидания в 2019 году большие. Давно настало время для нашего возвращения на свои земли. Давно настало время положить конец армянскому сепаратизму», — заявил Т.Гянджалиев, передает «Интерфакс».

Он выразил надежду, что в 2019 году ожидания общины будут реализованы. «Эти ожидания связаны с происходящими в регионе процессами и растущей политической и экономической мощью Азербайджана»,- сказал Т.Гянджалиев.

«Мы намерены незамедлительно вернуться в свои земли после деоккупации азербайджанских территорий и вывода оттуда вооруженных сил Армении, а также намерены восстановить свои права на имущество, восстановить разрушенное историческое и культурное наследие»,- добавил он.

По его словам, азербайджанская община Нагорного Карабаха, готова к совместному проживанию с армянской общиной после деоккупации азербайджанских территорий. «Мы, азербайджанская община Нагорного Карабаха, готовы к совместному проживанию с армянской общиной после деоккупации азербайджанских территорий в рамках международно-признанных границ Азербайджана. Для этого мы готовы выстраивать конструктивный диалог, устанавливать контакты. Естественно, все это должно происходить в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана»,- подчеркнул он.

По словам председателя правления общины, с армянской общины каких-либо реакций на заявления и выступления азербайджанской стороны еще не было.

Minval.az