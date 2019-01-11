На сегодняшний момент у Москвы складывается ощущение, что Вашингтон «уходит из Сирии так, чтобы остаться». Об этом заявила в пятницу, 11 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Хотели бы ознакомится с их официальной стратегией. Мне кажется, что международное сообщество имеет право знать, что Соединенные Штаты и в какие сроки намереваются сделать в Сирии и на ее рубежах», — отметила дипломат.

«Не могу разделить уверенность в том, что они уходят, так как официальной стратегии мы так и не видели. Мы видим лишь лоскутное одеяло из заявлений, сообщений в социальных сетях, поправок и переподтверждений. И все это только в течение последних недель», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что, если намерения Вашингтона о выводе своих войск из Сирии подтвердятся, это будет шагом в позитивном направлении, так как их пребывание в республике было незаконным.

Minval.az