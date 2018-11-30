После парламентских выборов в Армении станет ясно, на чьей стороне лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян, и чьи указания он выполняет.

Об этом Minval.az заявил политолог Габиль Гусейнли, комментируя «обмен любезностями» между и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и представителями «карабахского клана», засевших на оккупированных территориях Азербайджана.

Озвучивание взаимных обвинений началось после того, как кандидат в депутаты от блока «Мой шаг» Сасун Микаелян во время своего выступления в рамках агиткампании заявил, что «события в Армении весной текущего года более значительны, чем «победа» в карабахской войне». Это заявление было встречено в штыки сепаратистами, после чего последовал ответ Н.Пашиняна, призвавшего Бако Саакяна образумить свою команду и заняться «своими делами». В свою очередь это заявление Пашиняна возмутило представителей сепаратистов.

«Если Никол Пашинян одержит победу на предстоящих выборах, а вероятность того, что он победит высока, то после этого он может приступить к «сведению счетов» с Бако Саакяном», — считает политолог Габиль Гусейнли.

Эксперт напомнил о том, что после того, как Пашинян пришел к власти в Армении, он попытался повторить аналогичные «уличные» процессы в Ханкенди. Но после того, как в ситуацию вмешался экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, акции протеста, которые могли бы привести к отставке Бако Саакяна, были приостановлены.

Тем не менее, как считает Г.Гусейнли, Никол Пашинян внимательно отслеживает процессы, которые происходят на оккупированных территориях Азербайджана. И вероятнее всего, Пашинян не исключает, что «электоральная база» из числа проживающих там лиц не на его стороне. И по мнению Пашиняна, за всем этим стоят именно представители «карабахского клана».

Тем временем, продолжил наш собеседник, московский «вояж» Бако Саакяна, в прошлом агента КГБ, и сохранившего до сих пор связи со спецслужбами России, только усилил подозрения Пашиняна.

«И.о. премьер – министра Армении не сомневается в том, что Бако Саакян предпримет действия, которые будут направлены против него. Именно с этим и обусловлена та напряженность между ними, перешедшая в плоскость открытого противостояния. Пашинян выдвинул против Бако Саакяна серьезные обвинения, запугав его, и путем шантажа вынуждает лидера сепаратистов собрать как можно больше голосов в пользу избирательного блока «Мой шаг», призывая его отказаться от выполнения указаний, исходящих из Москвы. Насколько это ему удастся, сложно сказать. Однако 9 декабря станет ясно, на чьей стороне Бако Саакян, и чьи указания он выполняет», — отметил он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az