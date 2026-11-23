США расширили санкции против Ирана, включив в черный список восемь граждан страны и 22 компании, зарегистрированные в Иране, ОАЭ, Гонконге и других государствах. Об этом говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Под ограничения попали, в частности, финансовые организации Mellat Exchange Company и Iran Center for Exchange of Currency and Gold, а также ряд торговых компаний.

Санкции предусматривают блокировку активов фигурантов на территории США и запрещают американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.