Президент Франции Эммануэль Макрон прервал свое выступление на заводе Airbus в Тулузе после того, как одна из старшеклассниц потеряла сознание, сообщает BFMTV.

Макрон остановил речь на несколько минут и передал девушке стакан воды. Старшеклассницу вывели из толпы, после чего президент продолжил выступление.

Комментируя случившееся, Макрон заявил, что подобное вполне нормально.

«Особенно если вы не позавтракали или позавтракали слишком рано», — сказал французский президент.

Визит Макрона проходил в рамках экономического саммита Choose France, посвященного привлечению новых промышленных инвестиций в развитие региона.

Это не первый подобный случай на мероприятиях с участием французского лидера. 11 ноября во время встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини у Елисейского дворца в Париже потеряли сознание двое военнослужащих почетного караула.